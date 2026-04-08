AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ABD ve İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve kalıcı barış için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Ala, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bölgede ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada tam anlamıyla uygulanması, kalıcı bir barış için önemli bir fırsat sunacaktır. Bu kritik süreçte üstlendiği yapıcı rolden dolayı kardeş Pakistan'ı takdir ediyor, Türkiye olarak bölgesel barış ve istikrara katkı sunan tüm girişimleri destekleyeceğimizi vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
