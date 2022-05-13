AK Parti'den, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'zabıtaların meclise girmesi' tepkisi Açıklaması

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, mayıs ayı meclis oturumunda yaşanan "söz vermeme" tartışması sırasında salona zabıtaların girmesine tepki gösterdi.

Köse, ABB Meclisi Grubundaki makam odasında AK Parti Ankara İl Başkanvekili Mehmet Yılmazer, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile basın açıklaması yaptı.

Meclisin nisan ayı oturumunda, Büyükşehir Belediyesinin bir kabile ile yönetildiği yönünde iddialarda bulunduğunu belirten Köse, bu akşam yapılan mayıs ayı ilk oturumunda da kabile yönetiminin kötü bir uygulamasını yaşadıklarını savundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı, bir kesimin tanımadan ilgi duyduğunu öne süren Köse, " Mansur Yavaş'ın hem ABB'yi hem de meclisi yönetemediğini, hatta konuşan meclis üyelerini zabıta ile attırma tehdidini ve arkasından da zabıtaların nasıl meclise girdiğini gördük. Sayın Mansur Yavaş'ın nasıl kontrolden çıktığını ve o koltuğa yakışmayacak şekilde hangi ifadeleri kullandığına da tüm Ankaralılar şahit oldular." diye konuştu.

Murat Köse, Yavaş'ın eleştirilere tahammül edemediğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Geçen ay sorduğum sorulara cevap veremedi. Bir ay geçti bugün de cevap veremedi. Sonuçta burada soru önergeleri vermiştik. Onları okumamıza ve onlarla ilgili yorum yapmamıza izin vermedi. Kendisini bu konuda da yargıya şikayet edeceğiz. Bu konuda da bir dilekçe ile beraber bu haksız durumu tespit etmeye çalışacağız. Sayın Mansur Yavaş'ı ben yarın meclis toplantısına davet ediyorum, hodri meydan diyorum. Gelsin, ben bir soru sorayım o soruma cevap versin. O soru sorsun ben cevap vereyim. Sayın Mansur Yavaş karşıma çıksın sorularıma cevap versin. Bu aslında siyasetçinin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Yarın itibariyle ABB meclisinde yeni sorularımla bu kabile yapısını buradaki gayrinizami yapıyı çeteyi daha da net belgelerle beraber ispat edeceğim."

"Zabıtalar görevden alınsın"

AK Parti Ankara İl Başkanvekili Mehmet Yılmazer de Ankara'nın siyasi tarihinde ilk kez bir yerel parlamentonun zabıta tarafından basıldığını, zabıtaların meclise girmesinin Cumhuriyet'in başkentinde kara bir leke olarak kalacağını ileri sürdü.

Yavaş'ın kendisini halkın oyu ile seçilen meclis üyelerinin üstünde gördüğünü söyleyen Yılmazer, "Sayın Mansur Yavaş, yarından tezi yok meclisi basarak, AK Partili belediye meclis üyelerimizi psikolojik olarak baskı altına almaya kalkan zabıta daire başkanını ve ilgili zabıtaları görevden derhal almalıdır. Çünkü onların bugün meclisi basarak ortaya koymuş olduğu hareket bir görevi kötüye kullanma niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

AK Partili İlçe belediye başkanları da Yavaş'ın meclisteki tutumunu ve zabıtaların içeriye girmesine tepki gösterdi.