AK Parti'den 27 Mayıs Darbesi Açıklaması

AK Parti'den 27 Mayıs Darbesi Açıklaması
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AK Parti Elazığ İl Başkan Yardımcısı Oktay Kapan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada darbeci zihniyetin çürütülmesi ve millet iradesine saygı vurgusu yaptı.

AK Parti Elazığ İl Başkan Yardımcısı Oktay Kapan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Kapan, parti binası önünde yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

27 Mayıs'ın sadece bir darbe olamadığını, ülkede darbeci zihniyetin doğuşu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini dile getiren Kapan, şöyle konuştu:

"O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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