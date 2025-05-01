İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

AK Parti'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel videolu paylaşım

AK Parti'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel videolu paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu kutlama mesajı paylaştı.

Ak Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu kutlama mesajı paylaştı.

Ak Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Taş üstüne taş koyan, alın teriyle hayatı omuzlayan, üretimiyle Türkiye'ye değer katan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

İşçileri ziyaretinden görüntülerine yer verilen videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri paylaşıldı:

"İETT'de işçi olarak hayata başlamış ve cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Ülkemizle birlikte tüm dünyada coşkuyla kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle helal rızık peşinde koşan tüm işçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.