AK Parti'de Yeni İl Başkanları Atandı

(ANKARA) - Ak Parti'de Bitlis, Tunceli, Elazığ, Niğde ve Çanakkale il başkanlıklarına atama gerçekleştirildi.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu atandı.