Teşkilat Akademisi Kayseri'de Düzenlendi

Teşkilat Akademisi Kayseri'de Düzenlendi
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Kayseri'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı" düzenlendi.

Kayseri'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı" düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teşkilat mensuplarının bilgi, birikim ve iletişim becerilerini artırmaya yönelik düzenlenen programda, yerel yönetim tecrübesinden siyasal iletişime, teşkilat çalışmasından değerler eğitimine kadar farklı başlıklarda dersler verildi.

Eğitim programında, önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya "Yarınlar İçin Teşkilat", gazeteci Ferhat Murat "Sıkça Sorulan Sorular", siyaset bilimci Doç. Dr. Turgay Yerlikaya "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" ve psikoterapist Senai Demirci ise "AK Değerler" konulu sunumlarıyla teşkilat mensuplarına hitap etti.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda teşkilatların sürekli öğrenen, gelişen ve dinamik bir yapıya sahip olması için bu tür eğitimlerin önem taşıdığını ifade etti.

Eğitimler aracılığıyla, AK Parti teşkilatlarının hem sahadaki etkinliğinin hem de kurumsal kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Programa, Okandan'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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