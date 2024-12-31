AK Parti'de Suriye'de Faaliyet Gösteren İnsani Yardım Kuruluşları Çalıştayı düzenlendi

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Suriye'de temel altyapı sorunlarının halen sürdüğünü belirterek, "Bunların kısa sürede tamamlanması ülkelerine dönmek isteyen insanların dönmeleri için ön şart gibi görünüyor." dedi.

Yalçın, parti genel merkezinde düzenlenen Suriye'de Faaliyet Gösteren İnsani Yardım Kuruluşları Çalıştayı kapsamında basın açıklaması yaptı.

Suriye'deki Baas rejiminin 61 yılın ardından son bulduğunu belirten Yalçın, "Sadece halkına değil Türkiye'ye de düşmanlık etmesiyle bilinen bir rejim 13 günün içerisinde yerle yeksan oldu." diye konuştu.

Yalçın, iç savaşın sonlandığı tarihten itibaren Türkiye'nin de son derece memnun olabileceği bir sonucun ortaya çıktığına işaret ederek, "Yeni Suriye'de artık şartların Türkiye için çok daha elverişli olabileceği kanaatine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında "Zulümle abad olunmaz" ifadelerini kullandığını anımsatan Yalçın, "Yönetim değişikliğinin hemen arkasından biz de AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak bir heyet halinde Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretin temel amacı, mevcut insani şartları incelemek, iç savaş döneminde veya öncesinde Sednaya, toplu mezarlar başta olmak üzere Baas rejiminin Suriye halkına, insanlarına yönelik işlediği insanlık suçlarını tespit etmek ve onlar üzerinde çeşitli değerlendirmeler ve raporlar oluşturmaktı." diye konuştu.

Yalçın, Suriye'de "deprem ve belki de depremden daha vahim bir görüntüyle karşılaştıklarını" ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sadece bir deprem görüntüsü yok aynı zamanda bir yağma görüntüsü var. Yıkılan binaların ne bir kapısı ne bir penceresi ne içerisinde halısı, kilimi hiçbir şey kalmamış. Özellikle küçük yerleşim bölgeleri birer hayalet şehre dönüşmüş. Yıllarca ülkemizde birileri 'Suriyeliler bir an önce evlerine dönsün, onları gönderelim' gibi kavramlar kullanıyordu. Sednaya ve bu hayalet şehirleri gördükten sonra onlara çok daha açık bir şekilde söyleyebiliriz ki o insanların gidecek yerleri yoktu. ve hala insani şartların dönüş için kolay olmadığını gösteriyor. Barınma, enerji, gıda gibi temel sorunlar, altyapı sorunları hala sürüyor. Bunların kısa sürede tamamlanması ülkelerine dönmek isteyen insanların dönmeleri için ön şart gibi görünüyor."

Suriye'ye ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AK Parti'li Yalçın, Baas rejiminin düşmesinin üzerinden bir hafta geçmeden Türk sivil toplum örgütlerinin saha çalışmalarına başladığını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin ve Türk milletinin yardımsever olduğunu, güçlü bir sivil toplum örgütlenmesine sahip bulunduğunu kaydeden Yalçın, "Bu ziyaretimizin arkasından kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımıza öncelikle bir kısmını sunduk, devamını da daha kapsamlı hale getirerek sunmayı planlıyoruz. Suriye'de insani şartların nasıl iyileştirilebileceği, insani şartların iyileştirilmesinde ne tür aktörlerin ne tür rol alabileceği meselesini de değerlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Suriye toplumunun "yaklaşık 100 yıl boyunca hiçbir zaman doğru düzgün bir dengeyi yakalayamadığını" Türkiye ile ilişkilerinin de "doğru düzgün kurulamadığını" belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz o Suriye resminin artık Türkiye'ye dost bir Suriye resmiyle değişmesi gerektiği kanaatine ve şansına sahip olduğuna inanıyoruz. Bugün Suriye'de yeni bir yönetim teşekkül ediyor. Tam da bu bakımdan kıymetli bir zamana sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Devletimiz, hükümetimiz elinden geldiğince Suriye'de yeni yönetimin oluşması, daha iyi şartların oluşması için, Türkiye ile daha iyi ilişkiler geliştirebilecek bir yönetimin oluşması için elinden geleni yapıyor. Biz Suriyelilerle yaklaşık 13 yıldır kardeş ilişkisi kurduk. Bu ilişki önümüzdeki dönemde Türkiye ve Suriye'nin en büyük şanslarından bir tanesi olacak."

Hasan Basri Yalçın, Suriye ile siyasi ve diplomatik ilişkileri sürdürmenin yanında kültürel ve toplumsal ilişkileri sürdürmenin iki ülkenin yararına olacağını belirterek, sivil toplum örgütlerinin kardeşlik bağını devam ettirme adına önemini vurguladı.