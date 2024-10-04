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AK Parti Datça İlçe Başkanlığına Aycan Çuhadar Terlemez atandı

AK Parti Datça İlçe Başkanlığına Aycan Çuhadar Terlemez atandı
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AK Parti'nin Datça İlçe Başkanlığına Aycan Çuhadar Terlemez, atandı.

AK Parti'nin Datça İlçe Başkanlığına Aycan Çuhadar Terlemez, atandı.

Terlemez, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla doğup büyüdüğü ilçesinde hizmet etmenin, yeni projeler üretmenin ve halkla yan yana yer alacağının heyecanını yaşandığını belirtti.

AK Parti'de, Mahalle Başkanlığı, İlçe Delegesi, Kadın Kolları Yönetimi ve Medya Tanıtım Başkanlığı yapan Terlemez, 31 Mart seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi adayı olmuştu.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

AK Parti Datça

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