AK PARTİ ÇUKUROVA İLÇE BİNASININ SALDIRGANI "ATATÜRK İÇİN YAPTIM'

Ak Parti Çukurova İlçe Binası'na saldıran kişinin yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın polis aracı içerisinde saldırıyı neden yaptığına yönelik soruya, Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar. Bilirler kimin sıktığını. Cesur olun cesur. Türkiye cesur olsun ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ADANA VALİLİĞİ SALGIRDAN 1999 DOĞUMLU E.A.

Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganın 1999 doğumlu E.A. olduğu kaydedildi. Şüphelinin binaya 14 el ateş ettiği belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı

Bugün saat 15.57'de AK Parti Çukurova İlçe binası olarak kullanılan ancak deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya 1999 doğumlu E.A. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde kendisinin AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK ŞU PARTİYE MENSUBUM DİYE İSİM VERİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya uğrayan AK Parti Çukurova İlçe Binası'nı ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Çelik, saldırganın yakalandıktan sonra da aldıkları ilk bilgilere göre doğrudan AK Parti'ye karşı, binayı hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediğini belirterek, Ben kendim işte şu partiye mensubum diye parti ismi veriyor. Tabi o sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu, o motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu şahsın eyleminin kendisinin şu partiye aidim o yüzden şu motivasyonla yapıyorum demesinin şu aşamada bir önemi yok. Ama esas olan şu; işte 'Ben televizyonlardan izliyordum AK Parti'nin bazı söylemleri sebebiyle bu eylemi gerçekleştirmek istedim' şeklinde bir yaklaşımı var. Bunu esas olarak epeydir söylüyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı kullanılan nefret dilinin, siyasetinin bir belli yerleri tahrik etmek amacına muatıf olduğunu ifade ediyoruz. Eğer siyasi partilere yapılan saldırılara, sivil siyasetin her türlü saldırıdan tacizden korunması gerektiği çerçevesinde biz karşı durmuştuk dedi.

'DOĞRUDAN AK PARTİ'Yİ HEDEF ALMAK İÇİN EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ'

AK Parti'nin 20 yıldır sandık ve demokrasi yoluyla mücadelesini veren güçlü bir parti olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü

Her ne saldırı olursa olsun, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde bundan geri adım atmadan sandığa doğru giderken bütün provokasyonlarla mücadele ederek hep birlikte bu seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Demokrasimiz güçlüdür. Sandık siyaseti Türkiye'de son derece güçlüdür. AK Parti 20 yıldır sandık ve demokrasi yoluyla mücadelesini veren, çok güçlü bir parti. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu mücadelesi güçlü bir şekilde sürecek. Hem emniyet güçlerimiz, hızlı bir şekilde yakaladılar. Sorgusu da yapılıyor. İlk ortaya çıkan çerçevede doğrudan AK Parti'yi hedef alarak, bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek buraya dönük olarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gördüğünüz gibi teşkilatlarımız her zamanki gibi sokakta. Çukurova ve Adana teşkilatımız Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Geçmiş yıllardan beri bunun mücadelesini verdik. O sebeple bu saldırganı hızlı bir biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Adana güvenli bir şehirdir. Her türlü saldırıya, provokasyona karşı biz sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Bundan sonrasında da daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda olup vatandaşlarımızla daha çok buluşacağız. Türkiye'nin güvenlik güçleri, sandığın korunması demokratik süreçlerin korunması konusunda son derece hassas. Bundan sonrasında da herkese şunu ifade etmek istiyoruz; özellikle son 1 haftadır, 10 gündür birkaç kez de uyarılarda bulundum. Terör örgütlerine söylenmeyen sözleri, birilerinin söylemekten sakındığı sözleri Cumhurbaşkanımıza, partimize karşı Cumhur İttifakı'na karşı kullanmalarının başlı başına bir provakasyon olduğunu ifade etmiştim. Umarım bundan sonra da herkes daha dikkatli olur. Teşkilatlarımız sahadadır. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde de bir demokrasi zaferine imza atmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023