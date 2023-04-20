AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı (4)
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OKTAY VE BOZDAĞ'DAN SALDIRIYA KINAMACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı kınadılar.
OKTAY VE BOZDAĞ'DAN SALDIRIYA KINAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı kınadılar.Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'mıza düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ ise "AK Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı Binasına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırı ile ilgili resen tahkikat başlatılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir" dedi.
ANKARA, -
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