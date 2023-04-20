AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı (3)

'ATATÜRK İÇİN YAPTIM' DEMİŞ

Ak Parti Çukurova İlçe Binası'na saldıran kişinin yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın polis aracı içerisinde saldırıyı neden yaptığına yönelik soruya, "Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar. Bilirler kimin sıktığını. Cesur olun cesur. Türkiye cesur olsun" ifadelerini kullandığı kaydedildi.