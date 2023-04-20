Üye Girişi
Haberi Paylaş
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı (2)

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı (2)

Güncel Haberler

BİNA DEPREM NEDENİYLE BOŞALTILMIŞAdana'da silahlı saldırganın 12 el ateş açtığı AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasının deprem sonrası meydana gelen hasar nedeniyle, daha önce boşaltıldığı kaydedildi.

BİNA DEPREM NEDENİYLE BOŞALTILMIŞ

Adana'da silahlı saldırganın 12 el ateş açtığı AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasının deprem sonrası meydana gelen hasar nedeniyle, daha önce boşaltıldığı kaydedildi. Pompalı tüfekli saldırganın ateş açtığı binanın camları ve tavanında, saçma delikleri oluştuğu görüldü. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü de belirtildi.


Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Hisarcık Çukurova Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title