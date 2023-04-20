AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı (2)

BİNA DEPREM NEDENİYLE BOŞALTILMIŞ

Adana'da silahlı saldırganın 12 el ateş açtığı AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasının deprem sonrası meydana gelen hasar nedeniyle, daha önce boşaltıldığı kaydedildi. Pompalı tüfekli saldırganın ateş açtığı binanın camları ve tavanında, saçma delikleri oluştuğu görüldü. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü de belirtildi.