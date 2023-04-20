AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının boşaltılan binasına silahlı saldırı

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.