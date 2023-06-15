AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 kişi hakim karşısında

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişi hakim karşısına çıktı. Duruşmada AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, sanıkların kendisini darp ederek, gasp etmeye teşebbüs ettiğini savunurken, tutuklu sanıklar iddiaları reddederek tahliyelerini talep etti. Mahkemeye heyeti, sanıklarım tutukluluğuna karar verirken duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Ak Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişi hakim karşısına çıktı.

İddiaya göre, 29 Mart'ta Eskice köyü muhtarı Ünal B., Elmalı köyü muhtarı Saffet E., Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki O. ile Fatih Y. ve İbrahim H. ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti l Başkanı Murat Günay'ın sokak ortasında darp etmişti. Günay'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya AK Parti İl Başkanı Murat Günay, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, sanıkların kendisini darp ederek, gasp etmeye teşebbüs ettiğini savunurken, tutuklu sanıklar iddiaları reddederek tahliyelerini talep etti. Mahkemeye heyeti, sanıklarım tutukluluğuna karar verirken duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Tutuklu sanık avukatlarından Ahmet Özdel, duruşma sonrası bir açıklama yaparak, "Bizim buradaki temel iddiamız Çorum kamuoyunun da bildiği gibi muhtarlar ve diğer sanıkların asla ve asla yağma suçu işlemeyeceğine yönelik. Çünkü yıllardan bu tarafa tanıdığımız insanlar bunlar. Duruşmada yağma suçunun oluşmadığına yönelik yasal unsurları anlattık. Aslında tanıklarda bizim söylediklerimizi doğruladılar. Müştekinin beyanlarında hepsinin tutarlı olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gelecek haftaya duruşmayı bıraktılar. Biz bir hafta sonra adaletin yerini bulacağını, bu insanların yağma suçundan beraat edeceğini ve tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi. - ÇORUM