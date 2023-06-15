AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulunan 5 sanık hakim karşısında

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Günay, sanıkların kendisini gasbetmeye teşebbüs ettiklerini dile getirerek, davacı olduğunu söyledi. Sanıklar ise gasp iddialarını reddederek, tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Z.O, F.Y, Ü.B, S.E. ve H.T. ile Günay ve taraf avukatları katıldı.

Günay, duruşmadaki ifadesinde, sanıkların kendisini gasbetmeye teşebbüs ettiklerini dile getirerek, davacı olduğunu söyledi.

Sanıklar ise gasp iddialarını reddederek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tarafların iddia ve savunmaları ile tanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Sanıkların avukatı Ahmet Özdel, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların yağma suçu işlemediğini söyledi.

Duruşmada, yağma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını anlattıklarını belirten Özdel, "Aslında tanıklar da bizim söylediğimizi doğruladı. Müştekinin beyanlarının hepsinin tutarlı olmadığı ortaya çıktı ama tutukluluk halinin devamına karar verdiler ve duruşmayı bir hafta sonraya ertelediler. Haftaya inşallah adaletin yerini bulacağını, bu insanların yağma suçundan beraat edeceğini inanıyoruz ve tahliye edilmesini talep ediyoruz. Hukuka güvenmek istiyoruz. Adalet herkese lazım." dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart'ta otoparktaki aracına doğru giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramış, saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Günay'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklanmıştı.