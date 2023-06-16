Ak Parti Çorum İl Başkanı Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 kişi hakim karşısına çıktı

ÇORUM - AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 29 Mart'ta meydana gelmiş iddialara göre Eskice köyü muhtarı Ünal B., Elmalı köyü muhtarı Saffet E., Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki O. ile Fatih Y. ve İbrahim H. ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti l Başkanı Murat Günay'ın sokak ortasında darp etti. Günay'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya AK Parti İl Başkanı Murat Günay, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, sanıkların kendisini darp ederek, gasp etmeye teşebbüs ettiğini savunurken, tutuklu sanıklar iddiaları reddederek, tahliyelerini talep ettiler. Mahkemeye heyeti, sanıklarım tutukluluğuna karar verirken duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Tutuklu sanık avukatlarından Ahmet Özdel, duruşma sonrası bir açıklama yaparak, "Bizim buradaki temel iddiamız Çorum kamuoyunun da bidiği gibi muhtarlar ve diğer sanıkların asla ve asla yağma suçu işlemeyeceğine yönelik. Çünkü yıllardan bu tarafa tanıdığımız insanlar bunlar. Duruşmada yağma suçunun oluşmadığına yönelik yasal unsurları anlattık. Aslında tanıklarda bizim söylediklerimizi doğruladılar. Müştekinin beyanlarında hepsinin tutarlı olmadığı ortaya çıktı. Ama yapacak bir şey yok. Mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdiler. Gelecek haftaya duruşmayı bıraktılar. Biz bir hafta sonra adaletin yerini bulacağını, bu insanların yağma suçundan beraat edeceğini ve tahliye edilmesini talep ediyoruz. Hukuka güvenmek istiyoruz. Adalet herkese lazım. Bunu 5-10 yıl öncede söyledik. Herkesi tutuklayıp içeri atanlar birgün geldi kendisi yargılandı. Adalet herkese lazım. Ak Parti'ye de lazım. Tutuklananlarda AK Partili arkadaşlarımız. Herkesin elini vicdanına koyması, en önemlisi de hukuka uymasını talep ediyoruz" dedi.