AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Keskin'in ramazan ziyaretleri sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, vatandaşların iftar sofralarına konuk oluyor.

Keskin, iftar programlarının yanı sıra, vatandaşların evlerini de ziyaret ediyor.

Keskin, yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı ramazan ayı içerisinde programları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

İlçede değişik bölgelerde verdikleri iftarların yanı sıra boş buldukları zamanlarda halkın yanında ve onlarla iç içe olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Keskin, "Ramazan ayında ilçemizde iftarlar düzenliyoruz. Bunların yanı sıra, vatandaşlarımızla bir araya gelerek iftar sofralarına da konuk oluyoruz." dedi.

Keskin, iftar programlarında büyük buluşmalar yaşadıklarını dile getirerek, "6 Nisan'da perşembe pazarında, 13 Nisan'da salı pazarında büyük iftarlar yaptık. 20 Nisan'da pazartesi pazarında bir toplu iftarımız daha olacak. Bunların sonuncusunu büyük buluşma olarak 28 Nisan günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Bizimle olan ve destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.