AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması

AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, hafta sonu Ankara'da yapılan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen mesajların tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 86 milyonun bir, beraber ve ebediyete kadar kardeş olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tüm farklılıklarımıza rağmen biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Kürt kardeşim, meselen mi var? Arada silah olmadan, şiddet olmadan, terör olmadan, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim, sorunun mu var? Diyalogla çözeceğiz. İnanın soframıza bereket gelecek, geniş Türkiye hanemize huzur gelecek, o bereketle, o huzurla, her engeli aşacak, geleceğe bakacağız. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. ??Ülke ve millet olarak bu öz güvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz. Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde, işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız, silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları, şehit babaları. Ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki, hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun."