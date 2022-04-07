AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

İl Başkanı Çelik ile Tanıtım ve Medya Başkanı İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ekşi, AA'nın Çankırı bürosunu ziyaret etti. Çelik, ziyarette, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Anadolu Ajansının hem Çankırı'nın hem de Türkiye'nin sesi olduğunu belirten Çelik, AA'nın milli mücadele yıllarından bugüne kadar ilkeli, doğru, tarafsız yayınlarıyla görevini sürdürdüğünü, bundan sonra da sürdüreceğini kaydetti.

Çelik, dünyanın dört bir yanında görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarına da başarı diledi.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Abdulkadir Çelik, Çankırı, Medya, Güncel, Haberler

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