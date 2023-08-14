AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ak Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında, Türk siyasi tarihinde çok partili dönemin 21. yılını, milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan ve ülkeye kesintisiz 20 yıldır hizmet veren milletin partisi Ak Parti'nin 22. yıldönümü vesilesiyle tüm dava arkadaşlarını kutladığını belirtti.

Demokrasinin en güzel örneği olan Ak Parti'nin her koşul altında, tüm vesayet, darbe ve güç odaklarına rağmen millete hizmet etme arzusu, birçok kez sekteye uğratılmak istendiğini ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Halkın desteğiyle, beraber yürüdüğümüz bu yolda, 'doğru adam'ın liderliğiyle, necip milletimiz, AK Parti döneminde yapılan tüm yatırımların, savunma sanayi hamlelerinin, sağlıktan, sanayi yatırımlarına kadar her adımın hak sahibidir. Sadece bölgesinde değil tüm

dünyada söz ve karar sahibi olan bir Türkiye var artık. Bugüne dek olduğu gibi bugünden sonra da AK Parti, kuruluş ilkelerinden vazgeçmeyen, adaleti ve milletin onayını önceleyen düsturuyla, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidarını sürdürecektir."