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AK Parti Bursa Milletvekilleri ve İl Başkanı Okul Ziyaretinde

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AK Parti Bursa Milletvekilleri ve İl Başkanı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi bazı okullara ziyarette bulundu. Bursa'da 2 bin 26 okul, 42 bin öğretmen ve 677 bin öğrenci ile eğitim öğretim yılına başlanacağı belirtildi.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz ve Osman Mesten ile Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi bazı okullara ziyarette bulundu.

Merinos İlkokulunu ziyaret etmelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gürkan, Bursa'da 2 bin 26 okul, 42 bin öğretmen ve 677 bin öğrenci ile eğitim öğretim yılına başlanacağını söyledi.

Yılbaşına kadar yapımı tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilen 33 yeni okulda eğitim öğretime başlanacağını belirten Gürkan, "Bu hafta itibarıyla hazır olan 10 okulumuz var. 5'i Osmangazi'de, 3'ü Gürsu'da, biri Yıldırım ve biri de Mustafakemalpaşa'da olmak üzere 10 okulumuz şu an halihazırda eğitim öğretime hazır bir şekilde bekliyor." dedi.

Gürkan, Bursa'daki okulların kitaplarından sıralarına ve akıllı televizyonlarına kadar her şeyiyle eğitim öğretim yılına hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa'daki süreçlere baktığımızda da ciddi manada yatırımlarımız var. Önümüzdeki süreçte Bursa'daki ortalamamız sınıf başına düşen öğrenci ortalamamız 26 civarında. Bu bahsettiğimiz okulların da eğitim öğretime başlamış olmasıyla 26'dan 24'e göre doğru, daha sonraki süreçte de 22'ye düşürme hedefleri var.

???????Bu vesileyle öncelikle bu yatırımların Bursa'ya gelmesi, bu tahsilatları ve ödenekleri çıkmasıyla başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Milli Eğitim Bakanı'mıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel yatırımlar, büyük yatırımlar."

Ziyaretlere, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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