AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Su Kesintilerine Eleştiri

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) başlatılan planlı su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yönetimlerini eleştirdi.

Vizyon ve beceri yoksunluğu nedeniyle Bursalıların susuz bırakıldığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Daha birkaç gün önce 'Bursa'da su kesintisi yok' dediniz. Sonra çıkıp, su kesintilerini ilan ettiniz. Oysa biz, Çınarcık İçme Suyu Projesi'ni hayata geçirmiş, ihalesini yapmış, inşaatını başlatmış, Eylül 2025'te tamamlayarak Bursa'nın içme suyu sorununu kökten çözecek bir noktaya getirmiştik. Bursa'nın günlük su ihtiyacı yaklaşık 500 bin metreküp. Çınarcık Barajı ise tek başına 300 bin metreküp su sağlayacak kapasitede. Eğer Çınarcık Arıtma Tesisi 2025'te bitirilmiş olsaydı, bugün 96 milyon metreküp depolanmış içme suyu rezervimiz olacaktı. Böylelikle Dobruca Arıtma Tesisi'ne yapılan by-pass hattına da gerek kalmayacaktı."

Gürken, Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirerek, şöyle devam etti:

"Siz ise göreve gelir gelmez, finansmanı hazır olan bu hayati projeyi sebepsiz yere durdurdunuz ve bugün Bursa'mızı su kesintileriyle tanıştırdınız. Başlanmış projelerimizi kötülemeye çalışmak yerine devam ettirebilseydiniz, Bursa tarihinde ilk kez sizin yönetiminiz yüzünden susuzluk ve su kesintileri yaşamayacaktı. Bu şehri yönetememenin, vizyonsuzluğunuzun ve ihmalkarlığınızın faturasını yine hemşehrilerimize kestiniz. Bursa, bunları da sizinle gördü. Sizleri tebrik ediyoruz."