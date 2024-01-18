Üye Girişi
Haberler

Mehmet Şimşek, Burdur Belediye Başkan Adayı olarak coşkuyla karşılandı

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Şimşek, partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Şimşek, Burdur İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partisine teşekkür ederek, Burdur'a hizmet etmek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti'nin Burdur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Şimşek, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkunla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Burdur Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Şimşek, memleketine döndü.

AK Parti Burdur İl Başkanlığı önünde meşaleler ve davul zurna eşliğinde karşılanan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü kente belediye başkanı olarak hizmet etmek istediğini söyledi.

Adaylığı kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partisine teşekkür eden Şimşek, "Rabbim birliğimizi bozmasın." dedi.

Burdur Belediye Başkanlığını kazanmak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Şimşek, "Bu süreci ortak akılla yöneteceğiz. Beraber hareket edeceğiz. Projelerimizi beraber üreteceğiz. Burdur'a hizmetkar olmak için yola çıktık. Şehrimizi, AK Parti belediyeciliğiyle, gerçek belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle, gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek AK Parti Burdur Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türk astronot Alper Gezeravcı hangi gezgene çıkıyor, Ay'a mı çıkıyor? 19 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak? 18 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir? Galatasaray - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Ümraniyespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta? Türk astronot CANLI İzleme linki! Alper Gezeravcı uzaya fırlatma hangi kanalda? Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title