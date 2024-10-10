Ak Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına Gökhan Zor atandı.

Ak Parti Bozyazı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, Zor'a yeni görevinde başarılar dilendi.

Açıklamada, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı da önceki dönem AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Harun Güğül'e teşekkür edildi.