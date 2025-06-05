AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı'ndan Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı'ndan Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törende birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Ak Parti Bozyazı İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen törene, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Katılımcılar birbirleriyle bayramlaştı.

Gökhan Zor, programdaki konuşmasında bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası

Şenol Güneş hakkında bomba Süper Lig iddiası
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.