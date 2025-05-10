Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR verileri paylaştı! İşte en çok personel aranan meslekler
Bakan Fidan suikast girişimine uğradığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor Anneler Günü'nü kutladı

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor Anneler Günü'nü kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zor, mesajında, annelerin hayatın her alanında en büyük emeği ve sevgiyi taşıdığını belirtti.

Annelerin fedakarlığın timsali olduğunu kaydeden aktan Zor, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımıza yön veren, bizi biz yapan değerlerin kaynağı annelerimizdir. Onlara layık olmak sadece özel günlerde değil hayatın her anında onların kıymetini bilmekle mümkündür. Özellikle evladını vatan uğruna feda etmiş şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, tüm annelerin gününü yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi

Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.