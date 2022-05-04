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AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Boyabat İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna emin adımlarla devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin artık İHA, SİHA satan, tank, helikopter ve denizaltı üreten bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Maviş, şöyle konuştu:

"Şimdi bu Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın yolunu kesmek için 15 Temmuzları denediler, Gezi olaylarına kakıştılar ancak başaramadılar. Bu millet her türlü zorluğu yaşar, göğüs gerer ama der ki, 'Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım'. Allah'ın izniyle 1071'den bu yana bu topraklarda köleliği hiç kabul etmedik, bundan sonra da bu millet köleliğe razı gelmeyecektir."

Programa Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ile partililer katıldı.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Hisarcık, AK Parti, Türkiye, Boyabat, Güncel, Haberler

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