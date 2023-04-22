AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

Ak Parti Boyabat İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ak Parti Boyabat seçim irtibat bürosu önünde düzenlenen programa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çok ile partililer katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimin siyasi partiler arasında yapılan bir seçim olmadığını belirterek, "Bu seçim 15 Temmuz'da hesaplarını tutturamayanların, yani Amerika'nın Türkiye'ye kurduğu tuzaklar karşısında ülkemizin var olma ve bağımsızlık seçimidir. Bizim rakibimiz bilmem ne partisi, bilmem ne ittifakı, bilmem ne adayı değildir. Bizim rakibimiz Amerikan emperyalizmi ve onun etrafında kenetlenmiş olanlardır. Hem ülkemizi ve bağımsızlığımızı korumak hem de bu coğrafyayı kan gölüne çevirmek isteyenlere karşı umutlarını bize bağlayanların umutlarının devam etmesi için mücadele ediyoruz. Bir tarafta, 'Bu ülkenin huzurunu, güvenliğini, bağımsızlığını koruyacağım' diyen Cumhur İttifakı, diğer tarafta da namuslu, dürüst geçinip vatanını peşkeş çekmek isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Maviş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'yi daha güçlü, daha büyük, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke yapma yürüyüşüne çıktıklarını dile getirerek, "Kendisine talimat verildiğinde hizaya geçen, başkalarından talimat almadan hak ve menfaatlerini koruyamayan bir Türkiye değil, sadece ve sadece milletinin sözünü dinleyen, sadece milletinden talimat alan bir Türkiye yapmak için yola çıktık. Siz sağlam olursanız Sinop sağlam olur. İnşallah iki milletvekilimizi Meclis'e göndereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar bayramlaştı.