AK Parti Bolu Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ak Parti Bolu Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini aktaran Çağalı, anayasada yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verdi.

Kadınlara yönelik yasakların tarihe gömülmesiyle 81 ilde açılan üniversite ve üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük artış yaşandığını belirten Çağalı, kamuda kadın istihdamının da yüzde 40'ı aştığını kaydetti.

Parlamentodaki kadın oranının 1935 yılında yüzde 4,1 olduğuna işaret eden Çağalı, bu oranın 22 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştığını ifade etti.

Çağalı, AK Parti'nin 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip parti olduğu belirtti.