AK Parti Bodrum, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Ak Parti Bodrum İlçe Teşkilatı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görevli basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, bazı yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Sohbet ortamında geçen kahvaltıda İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bodrum'un sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ifade eden Yıldız, yakın zamanda yaptıkları çalışmalarla ilgili milletvekilleriyle birlikte açıklamalarda bulunacaklarını ifade etti.

Bodrum-Yalıkavak kara yolunun yapımı için tekrar çalışmaların başladığını belirten Yıldız, önümüzdeki günlerde bölgedeki çalışmaların daha da hızlanacağını dile getirdi.