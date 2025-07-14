AK Parti Bitlis teşkilatından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama

Ak Parti Bitlis Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Ak Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, parti binası önünde teşkilat mensupları adına yaptığı açıklamada, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

Yaşanan tarihi gelişmelerin kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini belirten Köstekçi, ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret edeceklerini kaydeden Köstekçi, "Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.

Açıklamaya, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak ve teşkilat mensupları katıldı.