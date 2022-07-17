AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar, Tatvan'daki yatırımları inceledi

Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan ilçesinde yapımı devam eden 4 spor tesisin inşaatında incelemelerde bulundu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ile spor tesislerin inşaat alanlarını gezen Taşar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente büyük yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

Yatırımların her alanda devam ettiğini belirten Taşar, şunları kaydetti:

"Gücümüzü halkımızdan, partimizden ve Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kısa süre sonra Milli Eğitim Bakanımız da ilimizi ziyaret edecek. İlçemizde yapımı devam eden spor tesislerinin inşaatlarını inceliyoruz. Spor tesisleri çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun. İlçemizin farklı noktalarında iki kapalı, iki de açık tenis kortları ile gençlik merkezi yapılacak. 500 kişilik tribünü, basketbol ve voleybol sahası olan bir spor tesisi inşa edilecek. Bakanlıkların ve belediyemizin çok sayıda projeleri var. Tüm projeleri hayata geçireceğiz."