AK Parti Bitlis İl Teşkilatında, yerel seçimler için temayül yoklaması yapıldı

Ak Parti Bitlis İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması gerçekleştiriliyor.

Ak Parti Bitlis İl Başkanlığı'ndaki temayül yoklamasında konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, teşkilatın yerel yönetimlerdeki belediye başkanı adaylarını belirlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Temayül yoklamasının, teşkilatın adaylarını belirlemede 5 ana başlıktan biri olduğunu anlatan Bozgeyik, "Burada büyük bir heyecan var. Salona sığmıyoruz, dışarıda toplandık. Bu mahşeri kalabalık büyük bir heyecanla 31 Mart'ta hazır olduğunuzu gösteriyor. Her zaman Bitlis ile gurur duyduk. İnşallah bu aşkınız ve gayretiniz yerel seçimlerde de devam edecek. 31 Mart'ta sizin bu inancınızla Cenab-ı Allah yeni bir bayramı ve zaferi yaşatacak." diye konuştu.

Ülkede yerel seçimlerin genel seçimleri, genel seçimlerin ise yerel seçimleri tetiklediğini kaydeden Bozgeyik, "21 yıldır memleketin her köşesinde bu millete hizmet etmek için koşturan bir hareketin mensuplarıyız. Allah bize milletine, ümmetine hizmetkar olan, ümmetin ve milletin umudu bir lider nasip etmiş. Allah ondan razı olsun." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ise parti olarak bugün bayram günlerinden birini yaşadıklarını ifade ederek, bu bayramın devam ettirilmesini istedi.

Bugünkü birlik ve beraberliğin aday belirlendikten sonra da seçime kadar devam etmesini isteyen Koca, "Seçimde de hep beraber bayramımızı kutlamalıyız. Temayül aday belirleme ölçütlerinden biri. Birçok ölçüt var. Temayül için birbirimizi kırmaya, ezmeye ve üzmeye gerek yok. Hepimizin gönlünden mutlaka bir aday geçiyor. Hepimiz, birinin belediye başkanı olmasını arzu ediyoruz. Sonuçta partimiz tarafından kim aday gösterilirse o adayımız diye onu sahiplenmeli, benimsemeli ve onun için çalışmalıyız. İnşallah bu heyecan ve coşkumuz seçim gününe kadar devam eder. Seçimlerde de bu coşkuyu büyük bir başarıyla taçlandırırız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de temayül yoklamasının parti açısından bir bayram olduğunu dile getirerek, "Tüm aday adaylarımız burada hepsi yan yana. Bu AK Parti'nin ne kadar güçlü, davasına ne kadar sadık ve süreci ne kadar iyi yönetebildiğini göstermektedir. En büyük gayemiz, ilimize en iyi hizmeti getirebilmek, ilimizi en güzel şekilde temsil edebilmek. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Allah'tan birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını istiyorum. AK Parti sadece bir siyasi hareket değil, bir gönül, arkadaşlık ve dostluk hareketidir. Adayımız kim olursa olsun yeniden o adayın etrafında birleşmek, kenetlenmek ve seçim çalışmalarını en güzel şekilde yapıp Cumhurbaşkanımızın bizden istediği gibi 13'te 13 yapmaktır."

Konuşmaların ardından delegeler, oylarını kullanmaya başladı.

Temayül yoklamasına, belediye başkanları, aday adayları ve çok sayıda partili katıldı.