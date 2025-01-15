AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köstekçi, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işler" fotoğraflarını seçen Köstekçi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" karelerine oy verdi.

Oylamada yer alan fotoğrafların hepsinin birbirinden başarılı olduğunu belirten Köstekçi, başarılı çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik etti.