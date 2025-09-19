AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi İstifa Etti
AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, 2 Ağustos 2023'ten bu yana sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Ak Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Köstekçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Ağustos 2023'ten bu yana il başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.
Görevi süresince herkesi kucaklamaya çalıştığını kaydeden Köstekçi, "Onurla ve gururla yürüttüğüm AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel