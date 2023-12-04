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AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi Basın Mensuplarıyla Buluştu

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AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Köstekçi, halkın yanında olduklarını vurgulayarak, basının önemine dikkat çekti.

Ak Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevindeki programda konuşan Köstekçi, sadece seçim sürecinde değil iyi ve kötü günlerde de halkın yanında olduklarını söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren, vatandaşla iç içe çalışma yürüttüklerini belirten Köstekçi, "Bu anlamda basın mensuplarının da bizim açımızdan çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü basın çok önemli bir güç. İnşallah tüm Bitlis için hayırlı, saygı ve sevgi çerçevesinde bir süreç olur." dedi.

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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