AK Parti Bitlis İl Başkanı Günceoğlu'ndan üye artışına ilişkin açıklama

Ak Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, partilerinin üye artışına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Günceoğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Ocak 2026'da açıklanan resmi verilere göre Ak Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını kaydetti.

Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana siyaseti milletin gündemiyle uyumlu şekilde yürüttüğünü, sahadan gelen talepleri esas alarak karar süreçlerini bu doğrultuda şekillendirdiğini belirten Günceoğlu, açıklanan tablonun Ak Parti'nin milletin partisi olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Yürüttükleri çalışmalar neticesinde üye sayılarının 2025 yılı sonu itibarıyla 55 bin 655'e ulaştığı bilgisini veren Günceoğlu, şöyle konuştu:

"Bu artış gençlerimizin, kadınlarımızın, esnafımızın ve toplumumuzun her kesiminin AK Parti ailesine gösterdiği yoğun ilginin bir göstergesidir. Aynı zamanda bu tablo, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve AK Parti'nin hizmet siyasetine duyulan güveni Bitlis özelinde de açıkça ortaya koymaktadır. Bitlis teşkilatları olarak birlik ve beraberlik içinde, gece gündüz demeden çalışmaya, milletimizin sesi olmaya ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Ayrıca, AK Parti ailesine katılmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Bitlis İl Başkanlığı binamıza davet ediyor, bir çayımızı içmeye, sohbet etmeye ve bu büyük yürüyüşte birlikte yol almaya bekliyoruz."

Toplantıya, İl Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak, İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, İl Teşkilat Başkanı Doğan Daldagül, Merkez İlçe Başkanı Turgay Kurtkan katıldı.