AK Parti Bitlis Gençlik Kolları'ndan Gazze İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği

Ak Parti Bitlis Gençlik Kolları, Gazze'de savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan ve hayatlarını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla "Boş Sıralar" etkinliği düzenledi.

Ulu Cami Meydanı'nda toplanan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, alana boş okul sıraları yerleştirerek üzerlerine kalem ve defter bıraktı.

Vatandaşlar ise Gazzeli çocuklar için defterlere notlar yazdı.

Burada basın açıklamasını okuyan İnsan Hakları Birim Başkanı Ömer Faruk Aslan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında 19 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gazze'de yüzlerce okulun yıkıldığını ve eğitim hakkının yok sayıldığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler, AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıya duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız. Her boş sıra, Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali."

Basın açıklamasına AK Parti Bitlis Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak, partililer ve vatandaşlar katıldı.