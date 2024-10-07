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AK Parti Bingöl'den Filistin İçin Basın Açıklaması

AK Parti Bingöl'den Filistin İçin Basın Açıklaması
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AK Parti Bingöl İl Başkanlığı, Filistin'de yaşanan savaşın birinci yılı nedeniyle basın açıklaması düzenleyerek İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınadı. İl Başkanı Yılmaz Seven, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını paylaştı.

Ak Parti Bingöl İl Başkanlığı, Filistin'de yaşanan savaş ve İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Ak Parti Bingöl İl Başkanlığı tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırının birinci yılı nedeniyle Genç Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bugün, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırıların birinci yılında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde reddettiğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla savunmasız sivilleri hedef alarak büyük bir insanlık suçu işlemektedir. Bu süreçte 42 binden fazla masum Filistinli, aralarında 17 binden fazla çocuk ve 11 binden fazla kadın olmak üzere, İsrail'in acımasız saldırılarında hayatını kaybetti. 7 Ekim, İsrail'in katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin arttığı bir tarih olmuşturö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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