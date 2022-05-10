AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi vefat etti
AA - Muhsin Arslan - Güncel
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AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi Servet Yağcı, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında vefat etti.
BİLECİK (AA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi Servet Yağcı, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında vefat etti.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yağcı, yaşamını yitirdi.
Servet Yağcı'nın cenazesi, merkeze bağlı Cumalı köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip aile mezarlığına defnedilecek.
AA / Muhsin Arslan - Güncel