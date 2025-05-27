AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesinin 65'inci yılı açıklaması

AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesinin 65'inci yılı açıklaması
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yılı dolayısıyla açıklama yayımlandı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yılı dolayısıyla açıklama yayımlandı.

Açıklamada, 27 Mayıs'ın yalnızca darbeyi değil aynı zamanda darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmasının kurgulanmasını temsil ettiği belirtildi.

Darbe sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halbuki 14 Mayıs 1950'de milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurmuştu. Evvela ezan aslına döndürülmüş ve söz artık milletin olmuştu. Büyük hizmetlerle adeta ihya olan millet, tek parti yıllarının ne denli bir zulüm dönemi olduğunu daha çok idrak etmişti."

Açıklama, şu ifadelerle sonlandırıldı:

"İşte tüm bu gelişmeleri hazmedemeyenler ilk günden itibaren Demokrat Partiyi devirmenin peşinde olmuştu. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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