AK Parti Bilecik İl Başkanı: Belediye susuzlukla ilgili çözüm üretmiyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte yaşanan susuzlukla ilgili belediyenin bir çözüm üretmediği söyledi.

Bilecik'te Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle 2 gündür su olmazken, bu durumun hafta sonu da devam edeceği öğrenildi. Bu durum karşısında belediyenin bir önlem almadığı iddia eden İl Başkanı Yıldırım, "Duymayan kalmasın Karasu Hattı Bilecik Belediyesi sınırlarında değil. Bilecik Belediye Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Böylesine bir bilgiyi her paylaşımda, hikayede, sosyal medyada paylaşıp bilgilendirmesinden dolayı çok müteşekkiriz. Ne hikmetse Bilecik Belediyesi yetki alanı dışında olmasına rağmen tüm ekiplerin onarım çalışmalarına destek verdiğini söylüyor. Arıza yeniden oluşunca birlik tarafından onarılan aynı yerde patlak var demek çok aciz bir açıklama. Biz şunu anlıyoruz onarım başarılı olsaydı biz yaptık diyeceklerdi, arıza olunca birlik onaramadı dediler. Sayın belediye; mahalle susuzluktan yanıyor çözüm üretin. AK Belediyecilik döneminde yapılan ve sular kesilse de şehrin 2 günlük su ihtiyacını karşılayacak su depoları neden bu ihtiyacı karşılayamadı. Yoksa bu kuyular çalıştırılamadı mı. Yoksa bakımlarını mı yapmadınız. ya da ismini değiştirip yeniden hizmete almadığınız için kullanmayı mı tercih etmediniz. Vekil Başkan Subaşı, 'Yıllardır neden yerel su kaynakları bir türlü tespit edilip işleme alınmadı ve biz birliğe muhtaç kalıyoruz' demişsiniz. Hala şikayet makamında olmadığınızı icra makamında olduğunuzu kavrayamamışsınız. Bu sorunun madem farkındasınız 4,5 yıldır neden hiç ilgilenmediniz. Kaç gündür şehir susuzluktan kırılırken tankerleri çıkartmak gibi basit bir çözüm bile yeni mi aklınıza geldi? Bunu bile organize edemeyen bir yönetimden yeni su kaynakları tespiti yapmasını beklemek abes olur" dedi. - BİLECİK