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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Mahalle Sakinleriyle Buluştu

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AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Beşiktaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, vatandaşların sorunlarını dinleyerek projelerini anlattı.

Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki Beşiktaş Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mihalgazi Camisi'nde teravih namazını kıldıktan sonra mahalleye geçen Yaman, vatandaşların sorunlarını dinleyerek kente ilişkin projelerini anlattı.

Mahalleliler ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Yaman, Bilecik'i vatandaşlarla birlikte yönetmek ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için aday olduğunu belirtti.

Kentin her köşesinin sesine kulak vereceğini vurgulayan Yaman, çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini kaydetti.

Ziyarette Yaman'a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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