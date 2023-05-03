AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Teşkilatı seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz beraberindeki partililerle seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret ettiklerini ifade ederek, bu kapsamda Ayvaşık Mahallesinde hane ziyaretlerinde bulunduklarını belirtti.

Vatandaşların bu ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirten Yılmaz, seçime kadar bu ziyaretleri sürdüreceklerini aktardı.