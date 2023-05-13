AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan hastaneye ziyaret

AK Parti Bepazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle Beypazarı Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hemşirelerin her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası'nı kutlayan Yılmaz, "Hemşireler birey, aile ya da toplum fark etmeksizin sağlık hizmeti sunma konusunda en etkin role sahiptir. Bu anlamda bizler de görevi başında bulunan hemşirelerimizi ziyaret ederek, bu özel günlerini kutladık." dedi.