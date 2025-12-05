AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle gezilerini sürdürüyor

AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle gezilerini devam ettiriyor.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ve beraberindekiler, TEiAŞ 8. Bölge Müdürü Hadi Bingöl, TEİAŞ Trafo Merkezleri Tesis Daire Başkanı Dursun Şimşek ile Çantırlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada mahalle halkıyla görüşen heyet, onların istek ve temennilerini dinledi.