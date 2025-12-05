Haberler

AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle gezilerini sürdürüyor

AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle gezilerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve ekibi, TEiAŞ yetkilileriyle birlikte Çantırlı Mahallesi'ni ziyaret ederek halkın istek ve temennilerini dinledi.

AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle gezilerini devam ettiriyor.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ve beraberindekiler, TEiAŞ 8. Bölge Müdürü Hadi Bingöl, TEİAŞ Trafo Merkezleri Tesis Daire Başkanı Dursun Şimşek ile Çantırlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada mahalle halkıyla görüşen heyet, onların istek ve temennilerini dinledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.