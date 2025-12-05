AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle gezilerini sürdürüyor
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve ekibi, TEiAŞ yetkilileriyle birlikte Çantırlı Mahallesi'ni ziyaret ederek halkın istek ve temennilerini dinledi.
AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle gezilerini devam ettiriyor.
AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ve beraberindekiler, TEiAŞ 8. Bölge Müdürü Hadi Bingöl, TEİAŞ Trafo Merkezleri Tesis Daire Başkanı Dursun Şimşek ile Çantırlı Mahallesi'ni ziyaret etti.
Burada mahalle halkıyla görüşen heyet, onların istek ve temennilerini dinledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel