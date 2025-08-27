AK Parti Beypazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı. İlçe Başkanı Halil Etili, toplantıda TOKİ sorununa ve üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarına değindi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, İlçe başkanı Halil Etili, Koordinatör Sedat Yıldız, yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları katıldı.

Etili, burada yaptığı konuşmada, Azmak mevkisinde bulunan TOKİ'deki sorunun Ankara Büyükşehir Belediyesinden kaynaklandığını belirterek, "Sorunu çözeceğiz' demelerine rağmen aylardır sorunun çözülemedi." dedi.

Çeşitli alan ve köyler ile bazı mekanlara ziyaretlerinin sürdüğünü anlatan Etili, "Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Biliyorsunuz ziyaretlerimize milletvekillerimizde zaman zaman katıldılar ama bundan sonrasında her daim bizlerle olacaklar. Üye sayımızın artırılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Mahalle mahalle ziyaretlerde bulunuyoruz, son zamanlarda çok güzel olumlu sonuçlar alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
