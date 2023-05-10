AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı miting düzenledi

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmaları kapsamında miting gerçekleştirildi.

Bankalar Caddesi'ndeki mitingde, Milletvekili Ahmet Gündoğdu ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan partililere seslendi.

Başkan Kaplan, Beypazarı ilçesine çok şeyler kazandırdıklarını ve halen de kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Ak Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Beypazarı'nı başkentin güzide ilçesi haline getirdiklerine belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bölgemiz milletvekili adayı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın bizzat destekleriyle, Beypazarı'na çevre yolu yapılması onayını aldık. Uruş-Dereli barajı onaydan geçti. YHT hattıyla ilgili de yoğun bir çalışma sürüyor. Organize sanayinin kurulması tamamlandı. Bunun yanında çok sayıda daha yatırımı ilçemize kazandırdık."

Gündoğdu ise AK Parti İktidarının yaptıklarından bahsederek, 14 Mayıs'ın Türk milletinin zaferi olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de "dünya beşten büyüktür' diyerek, çarpık demokrasiye meydan okuduğunu anlatan Gündoğdu, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız, İMF'yi 2013 yılında bu ülkeden kovarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini bağımsızlığının startını verdi. Onun için ben diyorum ki, bu seçimde önemli olan sandıklar açıldığında, bayramı Türk milleti mi yapacak, PKK mı FETÖ mü yapacak. İslam alemi mi yapacak, İslam düşmanlarımı mı yapacak. Tabi ki 14 Mayıs Türk milletinin zaferi olacak."