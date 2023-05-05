AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz milletvekili adaylarına köy gezilerinde refakat ediyor

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Ankara 3. Bölge milletvekili adayları ile köy ve mahalle ziyaretlerinde bulunuyor.

Gökgöz, Ankara 3. Bölge seçim çevresinde seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Ak Parti milletvekili adaylarına gittikleri en ücra mahallelerde refakat ettiklerini vurgulayan Gökgöz, "Bu ziyaretlerde milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız vatandaşlara AK Parti iktidarının yaptıklarını bir bir anlatıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kendilerine destek beklediklerini ifade ediyorlar." dedi.

Gökgöz, "Köylerimize oldukça destek verdik. Sayın belediye başkanımız da çok sayıda mahallenin köy konağını ve meydan düzenlemesini tamamladı. Beypazarı köylerine Cumhuriyet tarihinin en güçlü ve kalıcı desteklerini verdik. Mahalle muhtarlarımızın bir dediğini iki etmedik ve halen de etmiyoruz. AK kadroların yeniden göreve gelmesi için canla başla çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.