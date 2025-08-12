AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili'nin Çevre Ziyareti

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirerek, ilçenin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İlçe Başkanı Halil Etili, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Altay Arık'a ziyarette bulunarak, ilçenin durumu hakkında bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.

Etili, "İl Müdürümüz Arık'ı, yürütme kurulu üyesiyle birlikte Ankara'da ziyaret ederek bilgilendirmede ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

